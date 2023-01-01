Биография

Грегг Генри – актер родился 6 мая 1952 года в г. Лейквуд США. Работал в театре и кино, снимался в сериалах. Актер был удостоен нескольких премий Drama Logue Awards, получил премию общества драматических критиков Лос-Анджелеса за работу на сцене. Генри получил актерское образование в Вашингтонском университете. Окончив курс Грегг переехал в Лос-Анджелес. Около четырех месяцев он работал на вспомогательных должностях в театре Old Globe в Сан-Диего, после чего дебютировал в качестве актера в фильме «Богач, бедняк – Книга II» в 1976 г. Грегг Генри – фильмы. Актер снялся в нескольких фильмах режиссера Брайана Де Пальмы; особенно удалась роль Сэма Бушара в фильме «Двойное тело» (1984). Также он участвовал в таких известных фильмах и сериалах как «Стражи галактики», «Черная молния», «Джейсон Борн», «Супергерл», «Лузеры», «Касл», «Анатомия страсти». Грегг Генри – роли. Среди наиболее запоминающихся ролей Генри в кино – бродяга Пол Рэмси в «Блюзе подлых собак» (1978), хвастливый мачо Уоррен в превосходном фильме «Незадолго до рассвета» (1981), суровый бывший лейтенант морских котиков Мэтт Райдер в «Патриоте» (1986), подлый, двуличный партнер Мела Гибсона Вэл Резник в «Расплате» (1999), мэра маленького городка Джек Макриди в восхитительной комедии ужасов «Скользящий» (2006).