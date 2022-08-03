Офисный беспредел
Wink
Фильмы
Офисный беспредел

Офисный беспредел (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Office Uprising
Ужасы, Комедия84 мин18+

О фильме

Крупная военная компания переживает не лучшие времена, и ее глава решает тайно опоить сотрудников веществом, повышающим работоспособность. У препарата обнаруживается побочный эффект: офисники становятся не только энергичными, но и ужасно агрессивными. В здании воцаряются хаос и анархия.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Офисный беспредел»