Офисный беспредел (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.82018, Office Uprising
Ужасы, Комедия84 мин18+
О фильме
Крупная военная компания переживает не лучшие времена, и ее глава решает тайно опоить сотрудников веществом, повышающим работоспособность. У препарата обнаруживается побочный эффект: офисники становятся не только энергичными, но и ужасно агрессивными. В здании воцаряются хаос и анархия.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛОРежиссёр
Лин
Одинг
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- КСАктёр
Каран
Сони
- Актёр
Закари
Ливай
- Актёр
Грегг
Генри
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- ИХАктёр
Иэн
Хардинг
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- ИШСценарист
Иэн
Шорр
- РБПродюсер
Роб
Бонз
- ДЛПродюсер
Джон
Ли Броди
- УКПродюсер
Уильям
Клевингер
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Скачков
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- РБМонтажёр
Роб
Бонз
- РБОператор
Роберт
Бринкманн