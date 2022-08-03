Офисный беспредел (фильм, 2018) смотреть онлайн

Крупная военная компания переживает не лучшие времена, и ее глава решает тайно опоить сотрудников веществом, повышающим работоспособность. У препарата обнаруживается побочный эффект: офисники становятся не только энергичными, но и ужасно агрессивными. В здании воцаряются хаос и анархия.

