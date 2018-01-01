Биография

Илья Скачков – российский актер дубляжа родом из Москвы. День рождения: 17 мая 1988 г. Карьера актера дубляжа Ильи Скачкова в кинематографе включает исключительно участие в дубляже иностранных фильмов и сериалов. Артист сотрудничает с несколькими студиями озвучивания, принимая участие в различных проектах, в том числе в производстве рекламы. Впервые его пригласили для озвучивания анимационного фильма «Банда котиков» (2015 г.), где артисту досталась роль главного героя – кота по имени Чу-Чу. В 2016 г. на экраны вышел исторический телесериал «Мата Хари», над съемками которого работала объединенная российско-португальско-украинская команда кинематографистов. Во всех сериях этой драмы звучит голос российского актера, а уже в 2017 г. он принял участие в дубляже триллера Джорджа Клуни «Субурбикон». Один из фильмов Ильи Скачкова, в котором ему довелось озвучивать главного героя, – экшен «Офисный беспредел» (2018 г.). Интересна недавняя работа актера по заказу студии «Пифагор» в сериале-антологии от Дэвида Финчера и Тима Миллера, снятом кинокомпанией «Netflix» в 2019 г., под названием «Любовь. Смерть. Роботы». Роль Ильи Скачкова в дубляже этого анимационного шедевра по мотивам французских комиксов «Heavy Metal» – одна из ключевых.