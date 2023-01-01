Биография

Дэнни Хьюстон — итальянский актер и режиссер. Номинировался на премию «Золотой глобус». Признан лучшим актером на Монреальском Всемирном кинофестивале в 2011 году. Родился в Риме 14 мая 1962 года. Семья Дэнни была связана с кинематографом. Отец работал режиссером и писал сценарии, мать снималась в кино. Мальчик с детства пытался снимать фильмы — отец подарил ему для этого любительскую камеру. В юности Хьюстон обучался в лондонской киношколе. Первый фильм юноша снял в конце восьмидесятых, его отец выступил продюсером этой картины. Хьюстон был режиссером в десяти фильмах. Самая известная его работа — фильм «Последняя фотография»‚ 2017 год, номинированный на премию Эдинбургского международного кинофестиваля. В актерской биографии Дени Хьюстона множество интересных ролей. Он играл в фильмах «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Робин Гуд» Ридли Скотта, «Хичкок» с Энтони Хопкинсом. За роль мясника в фильме «Волшебный город» Дэнни был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Зрители могли видеть Хьюстона в мировом кассовом хите «Чудо-женщина». В 2019 году актер снимался в фильме«Ио». В числе его новых работ — фэнтези «Ворон» и вестерн «Горизонты: Часть 1».