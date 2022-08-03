Франкенштейн (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Вольная экранизация культового произведения Мэри Шелли со звездой «Матрицы» Кэри-Энн Мосс. Лос-Анджелес наших дней. Супружеская пара ученых Виктор и Элизабет Франкенштейны трудятся над созданием идеального существа и однажды добиваются успеха. Получившееся творение они называют Адамом и поначалу гордятся им. Но когда становится очевидно, что существу еще далеко до совершенства, его решают уничтожить. Однако Адаму удается сбежать. Так создание Франкенштейнов оказывается в одиночестве среди людей, причем далеко не лучших представителей. Сможет ли Адам стать человеком в таких условиях?
СтранаСША, Германия
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- БРРежиссёр
Бернард
Роуз
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- Актриса
Майя
Эрскин
- КЭАктриса
Кэрол
Энн Уоттс
- ДЛАктёр
Джеймс
Лью
- МДАктёр
Мэттью
Джейкобс
- ДПАктёр
Дэйв
Пресслер
- БРСценарист
Бернард
Роуз
- ХДПродюсер
Хайди
Джо Маркел
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- ДКХудожница
Джулия
Клэнси