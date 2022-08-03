Франкенштейн
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Франкенштейн
6.52015, Frankenstein
Фантастика, Драма85 мин18+

Франкенштейн (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Вольная экранизация культового произведения Мэри Шелли со звездой «Матрицы» Кэри-Энн Мосс. Лос-Анджелес наших дней. Супружеская пара ученых Виктор и Элизабет Франкенштейны трудятся над созданием идеального существа и однажды добиваются успеха. Получившееся творение они называют Адамом и поначалу гордятся им. Но когда становится очевидно, что существу еще далеко до совершенства, его решают уничтожить. Однако Адаму удается сбежать. Так создание Франкенштейнов оказывается в одиночестве среди людей, причем далеко не лучших представителей. Сможет ли Адам стать человеком в таких условиях?

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн»