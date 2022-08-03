Франкенштейн (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Вольная экранизация культового произведения Мэри Шелли со звездой «Матрицы» Кэри-Энн Мосс. Лос-Анджелес наших дней. Супружеская пара ученых Виктор и Элизабет Франкенштейны трудятся над созданием идеального существа и однажды добиваются успеха. Получившееся творение они называют Адамом и поначалу гордятся им. Но когда становится очевидно, что существу еще далеко до совершенства, его решают уничтожить. Однако Адаму удается сбежать. Так создание Франкенштейнов оказывается в одиночестве среди людей, причем далеко не лучших представителей. Сможет ли Адам стать человеком в таких условиях?

