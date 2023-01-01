Биография

Завьер Сэмюэл — австралийский актер, обладатель премии канала MTV в номинации «Прорыв года». Родился в городе Гамильтоне, Австралия, 10 декабря 1983 года. Завьер начал изучать драматическое искусство в последний год школы. После выпуска он поступил в Университет Флиндерса на актерское отделение. В 2003 году состоялся его дебют — он сыграл в одном из эпизодов сериала «Дочери Маклеода». Популярность Завьер Сэмюэл получил после того, как исполнил роль Райли Бирса в фильме «Сумерки. Сага. Затмение». Однако и до этого на его счету были известные проекты: «Сентябрь», «Потопление». Роль в «Сумерках» дала толчок к развитию карьеры. После нее Завьер появился в триллере «Аноним», боевике «Ярость», комедийной драме «Мистер Черч», байопике «Элвис», сериалах «Расскажи мне свои секреты», «Потерянные цветы Элис Харт».