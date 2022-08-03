Послесвадебный разгром (фильм, 2016) смотреть онлайн

Кое-как сыграв свадьбу Дэвида в Австралии, троица главных героев комедийной серии узнает, что их приятель Люк погиб, упав со скалы. Друзьям предстоит долгая доставка погибшего на родину, а это значит, что зрителей ждет новая порция безумных ситуаций, опасных приключений и черного юмора.

