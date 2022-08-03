Послесвадебный разгром
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Послесвадебный разгром

Послесвадебный разгром (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.72016, A Few Less Men
Комедия, Приключения86 мин18+

О фильме

Кое-как сыграв свадьбу Дэвида в Австралии, троица главных героев комедийной серии узнает, что их приятель Люк погиб, упав со скалы. Друзьям предстоит долгая доставка погибшего на родину, а это значит, что зрителей ждет новая порция безумных ситуаций, опасных приключений и черного юмора.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Послесвадебный разгром»