Цунами 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.42011, Bait
Ужасы89 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Чудовищное цунами обрушивается на курортный город. Из морских глубин на затопленные улицы вырываются голодные и жаждущие крови акулы. Начинается охота. Оказавшись в ловушке стихии, чудом уцелевшие люди пытаются выжить. Сможет ли Джош спасти жизнь девушки, которую он всегда любил, но однажды уже потерял?
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КРРежиссёр
Кимбл
Рендалл
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- ШВАктриса
Шарни
Винсон
- АПАктёр
Адриан
Пэнг
- ЦЮАктёр
Ци
Юу
- АРАктёр
Алекс
Расселл
- ФТАктриса
Фиби
Тонкин
- МСАктёр
Мартин
Сакс
- ЭПАктриса
Элис
Паркинсон
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- ДУАктёр
Дэниэл
Уилли
- Сценарист
Рассел
Малкэй
- ДМСценарист
Джастин
Монжо
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- РЭОператор
Росс
Эмери
- ДНКомпозитор
Джо
Нг