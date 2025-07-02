Биография

Джулиан Макмэхон — австралийский и американский киноактер, продюсер, модель. Родился в Сиднее 27 июля 1968 года. В детстве мечтал стать водителем-дальнобойщиком, но родители настояли на карьере юриста. Окончив частную школу, Джулиан поступил в Сиднейский университет, чтобы изучать право. Спустя год ушел из вуза и подал документы на экономический факультет Вуллонгонгского университета, но и там не нашел себя. Однажды в кафе юношу с фактурной внешностью заметил владелец рекламной фирмы и предложил Джулиану принять участие в модном показе. Спустя три года Макмэхон уже выходил на подиумы мировых столиц моды: Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Милана, Рима, Парижа. В 1989 году он стал лицом джинсового бренда Levi’s. В 2004 году журнал People включил его топ-50 самых сексуальных мужчин в мире, а в 2005 году актера признали одним из 25 самых красивых людей по версии австралийского журнала WHO. В кино Джулиан Макмэхон дебютировал в мелодраме «Домой и в путь», где сыграл второстепенную роль. После этого актер отправился покорять Голливуд. В 1992 году его включили в актерский состав драматического сериала «Другой мир». Он появился в проектах «Джи Пи», «Профайлер», «Влажное и дикое лето!». В 1997 году вышла картина «Маджента», где Джулиан сыграл главную роль — врача и семьянина Майкла Уолша. Мировая популярность обрушилась на актера в 2000-х, когда его пригласили на роль Коула Тёрнера в фантастическом сериале «Зачарованные». Изначально участие Джулиана планировалось только в одном сезоне, но из-за бешеной популярности его героя рейтинги сериала взлетели до небес, и контракт с Макмэхоном было решено продлить. В 2001 году актриса из «Зачарованных» Шэннон Доэрти стала его партнершей в фантастической драме «Другой день». Роль пластического хирурга Кристиана Троя закрепила за Макмэхоном статус сердцееда и принесла ему номинацию на «Золотой глобус». В 2005 году он сыграл злодея Доктора Дума в голливудском блокбастере «Фантастическая четверка», а в 2007-м появился в сиквеле «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера». В этот же период снялся в триллере «Предчувствие» вместе с Сандрой Буллок — роль Джима Хэнсона актер считает самой удачной в своей биографии. В дальнейшем сыграл второстепенных персонажей в драме «Ты не ты» с Хилари Суэнк и боевике «РЭД», появился в фантастической драме «Конец детства», сериале «Детективное агентство Дирка Джентли». Сыграл в нескольких эпизодах полицейской драмы «ФБР», а спустя год стал центральным персонажем ее спин-оффов — «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» и «ФБР: За границей». Сегодня послужной список актера насчитывает более 40 ролей в кино и сериалах.