Расскажи мне свои секреты (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Расскажи мне свои секреты» представляет собой захватывающий триллер, в котором переплетаются судьбы трех таинственных персонажей. Каждый несет на себе бремя сложных проблем и мрачного прошлого.



В центре сюжета — Эмма, некогда связавшая свою жизнь с опасным убийцей, чьи тени все еще преследуют ее; бывший уголовник Джон, отчаянно ищущий искупления за свои грехи, и Мэри — горюющая мать, не теряющая надежду отыскать свою пропавшую дочь. Эти три героя, движимые своими внутренними демонами, постепенно приближаются к опасной черте, где правда об их прошлом всплывает наружу. Сюжет сериала заставляет зрителей задуматься о том, что границы между добром и злом не всегда четки. Не все жертвы безупречны, и не каждый преступник заслуживает осуждения. Вопрос о том, кто есть кто, становится центральным в этой интригующей истории, оставляя зрителей в напряжении до самого конца.



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