Расскажи мне свои секреты (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Сериал «Расскажи мне свои секреты» представляет собой захватывающий триллер, в котором переплетаются судьбы трех таинственных персонажей. Каждый несет на себе бремя сложных проблем и мрачного прошлого.
В центре сюжета — Эмма, некогда связавшая свою жизнь с опасным убийцей, чьи тени все еще преследуют ее; бывший уголовник Джон, отчаянно ищущий искупления за свои грехи, и Мэри — горюющая мать, не теряющая надежду отыскать свою пропавшую дочь. Эти три героя, движимые своими внутренними демонами, постепенно приближаются к опасной черте, где правда об их прошлом всплывает наружу. Сюжет сериала заставляет зрителей задуматься о том, что границы между добром и злом не всегда четки. Не все жертвы безупречны, и не каждый преступник заслуживает осуждения. Вопрос о том, кто есть кто, становится центральным в этой интригующей истории, оставляя зрителей в напряжении до самого конца.
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Информация
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Джон
Полсон
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- ЭМАктёр
Энрике
Мурсиано
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- ЭФАктёр
Эллиот
Флетчер
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- СБАктриса
Стелла
Бэйкер
- ББАктриса
Бобби
Бэйкер
- СХСценарист
Стив
Харпер
- НБСценарист
Николь
Бекуив
- СХПродюсер
Стив
Харпер
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- Оператор
Тревор
Форрест
- ДКОператор
Джон
Конрой
- ДЛОператор
Дени
Ленуар