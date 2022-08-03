Расскажи мне свои секреты. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Расскажи мне свои секреты
1-й сезон
1-я серия
8.52021, Tell Me Your Secrets
Триллер, Детектив18+
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Расскажи мне свои секреты (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У Карен когда-то были отношения с Китом - убийцей, на счету которого девять женщин. Многие считают, что Карен была его сообщницей, но правда ли это, не знает даже она сама – все из-за провалов в памяти. Выйдя из тюрьмы, она поселяется в Луизиане, попав в программу защиты свидетелей. Здесь она находит новую подругу Джесс, но та вскоре исчезает. Тем временем саму Карен преследует Мэри – она уверена, что бывшая девушка убийцы знает о ее пропавшей дочери Терезе, хотя официально она не считается жертвой Кита. Чтобы найти Карен, Мэри нанимает серийного насильника Джона Тайлера.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расскажи мне свои секреты»