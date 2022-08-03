8.52021, Tell Me Your Secrets
Триллер, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Расскажи мне свои секреты (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Расскажи мне свои секреты
Сезон 1 Серия 10
О сериале
У Карен когда-то были отношения с Китом - убийцей, на счету которого девять женщин. Многие считают, что Карен была его сообщницей, но правда ли это, не знает даже она сама – все из-за провалов в памяти. Выйдя из тюрьмы, она поселяется в Луизиане, попав в программу защиты свидетелей. Здесь она находит новую подругу Джесс, но та вскоре исчезает. Тем временем саму Карен преследует Мэри – она уверена, что бывшая девушка убийцы знает о ее пропавшей дочери Терезе, хотя официально она не считается жертвой Кита. Чтобы найти Карен, Мэри нанимает серийного насильника Джона Тайлера.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Полсон
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- ЭМАктёр
Энрике
Мурсиано
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- ЭФАктёр
Эллиот
Флетчер
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- СБАктриса
Стелла
Бэйкер
- ББАктриса
Бобби
Бэйкер
- СХСценарист
Стив
Харпер
- НБСценарист
Николь
Бекуив
- СХПродюсер
Стив
Харпер
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- Оператор
Тревор
Форрест
- ДКОператор
Джон
Конрой
- ДЛОператор
Дени
Ленуар