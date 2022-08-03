У Карен когда-то были отношения с Китом - убийцей, на счету которого девять женщин. Многие считают, что Карен была его сообщницей, но правда ли это, не знает даже она сама – все из-за провалов в памяти. Выйдя из тюрьмы, она поселяется в Луизиане, попав в программу защиты свидетелей. Здесь она находит новую подругу Джесс, но та вскоре исчезает. Тем временем саму Карен преследует Мэри – она уверена, что бывшая девушка убийцы знает о ее пропавшей дочери Терезе, хотя официально она не считается жертвой Кита. Чтобы найти Карен, Мэри нанимает серийного насильника Джона Тайлера.

