Расскажи мне свои секреты. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Расскажи мне свои секреты
1-й сезон
4-я серия
8.52021, Tell Me Your Secrets
Триллер, Детектив18+
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Расскажи мне свои секреты (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У Карен когда-то были отношения с Китом - убийцей, на счету которого девять женщин. Многие считают, что Карен была его сообщницей, но правда ли это, не знает даже она сама – все из-за провалов в памяти. Выйдя из тюрьмы, она поселяется в Луизиане, попав в программу защиты свидетелей. Здесь она находит новую подругу Джесс, но та вскоре исчезает. Тем временем саму Карен преследует Мэри – она уверена, что бывшая девушка убийцы знает о ее пропавшей дочери Терезе, хотя официально она не считается жертвой Кита. Чтобы найти Карен, Мэри нанимает серийного насильника Джона Тайлера.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расскажи мне свои секреты»