Биография

Майя Эрскин — американская актриса, сценарист и продюсер. Номинантка премии «Эмми». Родилась в Лос-Анджелесе 7 мая 1987 года Появилась на свет в семье актрисы и джазового барабанщика. Окончила YoungArts и поступила в Школу искусств Тиш. На экране Майя Эрскин впервые появилась в комедийном сериале «В следующий раз у Лорни». Затем последовали роли в сериалах «Зои Харт из южного штата», «Закусочная Боба», «Мужчина ищет женщину», «Бета», «Разбивающая сердца». Снималась в оригинальном комедийном сериале Hulu «4лен». В 2024 году Майя начала сниматься в сериале «Мистер и миссис Смит». Принимала участие в полнометражных фильмах: фантастической драме «Франкенштейн», драмах «6 шариков» и «Винная страна», комедийной мелодраме «Плюс один», комедии «Сакраменто». Также озвучивала мультипликационные фильмы «Сын Зорна», «Скуби-Ду!», «Голубоглазый самурай», «Суперпитомцы». Всего в фильмографии Эрскин около 40 сериалов и фильмов.