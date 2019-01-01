Плюс один (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Plus One
Драмы, Комедии90 мин18+
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Сюжет
Бен и Элис – просто друзья. В данный момент они оба одиноки, а вот их знакомые повально создают пары и женятся. Чтобы не быть белыми воронами на свадьбах, герои договариваются сопровождать друг друга на брачных церемониях. К чему приведут друзей эти игры во влюбленных?
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джефф
Чан
- ЭРРежиссёр
Эндрю
Раймер
- ДКАктёр
Джек
Куэйд
- Актриса
Майя
Эрскин
- ББАктёр
Бек
Беннетт
- ДХАктриса
Джесси
Ходжес
- ДЛАктёр
Джон
Люке
- ЛХАктриса
Леа
Хинох
- ЭКАктриса
Эмма
Кениг
- БХАктриса
Брианна
Хоуи
- ЗРАктёр
Закари
Рид
- ДЧСценарист
Джефф
Чан
- ЭРСценарист
Эндрю
Раймер
- ДЧПродюсер
Джефф
Чан
- ДЛПродюсер
Дебора
Либлинг
- РППродюсер
Росс
Путман
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ЛБКомпозитор
Лео
Биренберг