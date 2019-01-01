Плюс один
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Плюс один

Плюс один (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Plus One
Драмы, Комедии90 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Бен и Элис – просто друзья. В данный момент они оба одиноки, а вот их знакомые повально создают пары и женятся. Чтобы не быть белыми воронами на свадьбах, герои договариваются сопровождать друг друга на брачных церемониях. К чему приведут друзей эти игры во влюбленных?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плюс один»

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