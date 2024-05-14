Жизнь вверх ногами (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Жизнь вверх ногами
Жизнь вверх ногами
6.12023, Life Upside Down
Комедия, Мелодрама91 мин18+
Отношения трех пар идут наперекосяк, пока они пытаются пережить локдаун. Сатирическое драмеди с Бобом Оденкерком

О фильме

Три пары в запутанных отношениях пытаются вести привычный образ жизни дома во время самоизоляции. Сатирическое драмеди с Бобом Оденкерком и Радой Митчелл, действительно снятое в условиях локдауна.

Незадолго до начала карантина Джонатан Уиглсворт открывает собственную художественную галерею. На одной из выставок он втайне от жены встречается с любовницей Клариссой, в то же время надеясь продать ценную картину ее другу, писателю Полу. В марте 2020 года начинается локдаун, и все они оказываются запертыми в своих домах. Джонатану сложно поддерживать отношения с Клариссой на расстоянии, потому что где-то рядом постоянно находится жена. Кроме того, у него никто не хочет ничего покупать, а галерея на грани закрытия. Кларисса, в свою очередь, сильно сближается с соседом по дому, а Рита, молодая жена Пола, начинает подозревать, что их брак был не самой хорошей идеей.

Как они изменятся за время пандемии и найдут ли в себе силы быть честными с близкими людьми, расскажет драмеди «Жизнь вверх ногами». Фильм 2023 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь вверх ногами»