Жизнь вверх ногами (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Три пары в запутанных отношениях пытаются вести привычный образ жизни дома во время самоизоляции. Сатирическое драмеди с Бобом Оденкерком и Радой Митчелл, действительно снятое в условиях локдауна.



Незадолго до начала карантина Джонатан Уиглсворт открывает собственную художественную галерею. На одной из выставок он втайне от жены встречается с любовницей Клариссой, в то же время надеясь продать ценную картину ее другу, писателю Полу. В марте 2020 года начинается локдаун, и все они оказываются запертыми в своих домах. Джонатану сложно поддерживать отношения с Клариссой на расстоянии, потому что где-то рядом постоянно находится жена. Кроме того, у него никто не хочет ничего покупать, а галерея на грани закрытия. Кларисса, в свою очередь, сильно сближается с соседом по дому, а Рита, молодая жена Пола, начинает подозревать, что их брак был не самой хорошей идеей.



Как они изменятся за время пандемии и найдут ли в себе силы быть честными с близкими людьми, расскажет драмеди «Жизнь вверх ногами». Фильм 2023 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.

