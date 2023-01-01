Боб Оденкёрк

Биография

Боб Оденкерк – актер, продюсер, режиссер, автор сценариев к телевизионным шоу и фильмам. Мировую известность получил после участия в телесериале «Во все тяжкие». Многократно был номинирован на премию «Эмми» за сценарии к телевизионным шоу и исполнение главной роли в проекте «Лучше звоните Солу», трижды становился номинантом премии «Золотой Глобус». Будущий кинематографист родился в Беруине, штат Иллинойс в 1962 г. Его детские и юношеские годы прошли в Нейпервилле. Окончив школу, юноша поступил в Southern Illinois University Cardondale, а после переезда в Чикаго продолжил учебу в Columbia College Chicago. Здесь он начинает работать на университетской радиостанции сценаристом, комиком и ди-джеем. В 1987 г. артиста пригласили на телевидение, с этого момента он становится автором сценариев к передаче «Субботним вечером в прямом эфире» и работает в этой должности до 1995 г. Параллельно его приглашают к сотрудничеству в «Шоу Бена Стиллера». Первые роли Боб Оденкерк исполнил в этой передаче, а затем начал участвовать в качестве актера и в других развлекательных программах. Свой путь в кинематографе артист начал с эпизодических ролей. Широкую известность ему принесла роль адвоката в нашумевшем американском сериале «Во все тяжкие» в 2009 г. Его образ запомнился зрителям в картинах «Хватай и беги», «Лучше звоните Солу», «Никто». В этих фильмах Боб Оденкерк сыграл ведущих персонажей. Артист успешно совмещает режиссерскую работу с написанием сценариев и исполнением ролей.