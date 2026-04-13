Нормал
Wink
Фильмы
Нормал
8.02025, Normal
Боевик, Триллер91 мин18+
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Нормал (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Новый шериф маленького городка сталкивается с тайнами местных жителей, попытавшись остановить ограбление банка. Остросюжетный боевик «Нормал» — фильм с Бобом Оденкерком от сценариста «Джона Уика» и режиссера «Высотки».

В небольшом городе Нормал умирает шериф. Ему быстро находят временную замену — обычного офицера по имени Улисс, который рад поработать в месте, где не происходит ничего захватывающего. Улисс вмешивается в дела местных жителей, только когда это абсолютно необходимо, предпочитая наблюдать за странноватыми порядками издалека. Но вот однажды Нормал накрывает снежная буря, а вместе с ней в город пробираются двое грабителей, которые совершают налет на банк. Попытавшись вмешаться, Улисс вдруг оказывается на неожиданной стороне конфликта.

Что скрывают жители города, расскажет фильм «Нормал» (2025), доступный на Wink.

Страна
Канада, США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нормал»