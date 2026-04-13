Нормал (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Новый шериф маленького городка сталкивается с тайнами местных жителей, попытавшись остановить ограбление банка. Остросюжетный боевик «Нормал» — фильм с Бобом Оденкерком от сценариста «Джона Уика» и режиссера «Высотки».
В небольшом городе Нормал умирает шериф. Ему быстро находят временную замену — обычного офицера по имени Улисс, который рад поработать в месте, где не происходит ничего захватывающего. Улисс вмешивается в дела местных жителей, только когда это абсолютно необходимо, предпочитая наблюдать за странноватыми порядками издалека. Но вот однажды Нормал накрывает снежная буря, а вместе с ней в город пробираются двое грабителей, которые совершают налет на банк. Попытавшись вмешаться, Улисс вдруг оказывается на неожиданной стороне конфликта.
Что скрывают жители города, расскажет фильм «Нормал» (2025), доступный на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Бен
Уитли
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- Актриса
Лина
Хиди
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- БФАктёр
Брендан
Флетчер
- СХАктриса
Саммер
Х. Хауэлл
- ДМАктриса
Джессика
Маклауд
- ДБАктёр
Дэвид
Браун
- БМАктёр
Билли
Маклеллан
- ПСАктёр
Питер
Синкода
- КНАктёр
Карсон
Нэттрасс
- ССАктриса
Сидни
Сабистон
- РААктёр
Райан
Аллен
- ЛКАктриса
Лорен
Кокрейн
- БСАктёр
Брэдли
Савацки
- ДДАктёр
Дэниэл
Де Джагер
- ДСАктёр
Джон
С. МакДональд
- БСАктёр
Брайан
Саки
- РДАктриса
Рина
Джолли
- СЦАктёр
Сёта
Цудзи
- АМАктёр
Аарон
Мерке
- ЧБАктёр
Чад
Брюс
- ГНАктёр
Гарри
Нелкен
- ЁНАктёр
Ёсукэ
Ниси
- ДБАктёр
Дерек
Барнс
- ДКСценарист
Дерек
Колстад
- Сценарист
Боб
Оденкёрк
- ДКПродюсер
Дерек
Колстад
- СЛПродюсер
Сара
Люби
- Продюсер
Боб
Оденкёрк
- ДАМонтажёр
Джонатан
Амос
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс