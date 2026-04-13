Новый шериф маленького городка сталкивается с тайнами местных жителей, попытавшись остановить ограбление банка. Остросюжетный боевик «Нормал» — фильм с Бобом Оденкерком от сценариста «Джона Уика» и режиссера «Высотки».



В небольшом городе Нормал умирает шериф. Ему быстро находят временную замену — обычного офицера по имени Улисс, который рад поработать в месте, где не происходит ничего захватывающего. Улисс вмешивается в дела местных жителей, только когда это абсолютно необходимо, предпочитая наблюдать за странноватыми порядками издалека. Но вот однажды Нормал накрывает снежная буря, а вместе с ней в город пробираются двое грабителей, которые совершают налет на банк. Попытавшись вмешаться, Улисс вдруг оказывается на неожиданной стороне конфликта.



Что скрывают жители города, расскажет фильм «Нормал» (2025), доступный на Wink.

