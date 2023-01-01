Биография

Бен Уитли — режиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Известность получил благодаря своим режиссерским работам «Высотка» и «Перестрелка». Будущий кинематографист родился в 1972 г. в городе Биллерики, расположенном в графстве Эссекс. Спустя несколько лет семья переехала в Лондон. Среднее образование получил в Хэверсток-скул. Здесь же в старших классах он встретил свою будущую супругу и соавтора Эмми Джамп. Первые шаги в кинематографе юноша сделал, сняв небольшой ролик, который набрал более 10 миллионов просмотров в интернете. Создавал анимационные и короткометражные ленты. Достиг успехов в рекламной индустрии. В 2006 г. на фестивале рекламы в Каннах получил награду «Lion». Свой первый полнометражный фильм Бен Уитли снял в 2009 г. На создание картины «Убийство – дело семейное» ушло всего 8 дней. Лента получила статус лучшего британского полнометражного фильма на фестивале «Рейндэнс», а также была удостоена приза «Новая волна» в Остине на фестивале «Fantastic Fest». В 2011 г. режиссер выпустил вторую картину «Список смертников», сценарий к которой писала его жена. Наиболее популярными стали ленты «Высотка» и «Перестрелка». Кроме того, он принимал участие в создании картины «Азбука смерти», сериалах «Доктор Кто» и «Странный ангел».