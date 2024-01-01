Шпионская свадьба (фильм, 2024) смотреть онлайн

Комедийный боевик о том, что празднику настоящей любви ничто не помеха, даже вооруженные наемники. Фильм «Шпионская свадьба» смотреть можно на видеосервисе Wink. В главной роли одна из главных звезд комедий — Ребел Уилсон.



Бетси, обладательница внушительного состояния, выходит замуж. В ее фамильном особняке вовсю идут приготовления к празднику, и ради такого события к ней из разных мест съезжаются школьные подруги. Вокруг царит радость и веселье, которые омрачает только одно — подружка невесты Сэм, дизайнер постаментов для кошачьих выставок, вечно где-то пропадает. Другие подружки недолюбливают ее, ведь девушка как будто пытается отлынивать от приготовлений и ведет себя подозрительно. Все дело в том, что Сэм на самом деле одна из лучших спецагентов-шпионов, и она не может позволить себе даже день отдыха. Внезапно праздник оказывается на грани срыва из-за вторжения наемников. Это вынуждает Сэм сделать свадьбу своим приоритетом. Теперь ее задача защитить невесту и гостей от смертельной угрозы.



