Счастливое число Слевина (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

9.12005, Lucky Number Slevin
Триллер, Драма105 мин18+

О фильме

Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к другому… Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой квартире. В это время крупный криминальный авторитет по прозвищу Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером Рабби за убийство сына и в отместку «заказать» его наследника.

Страна
США, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливое число Слевина»