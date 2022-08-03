Счастливое число Слевина (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
9.12005, Lucky Number Slevin
Триллер, Драма105 мин18+
О фильме
Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к другому… Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой квартире. В это время крупный криминальный авторитет по прозвищу Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером Рабби за убийство сына и в отместку «заказать» его наследника.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Пол
Макгиган
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Бен
Кингсли
- МРАктёр
Майкл
Рубенфильд
- ПААктёр
Питер
Аутербридж
- Актёр
Стэнли
Туччи
- КЧАктёр
Кевин
Чэмберлин
- Актёр
Дориан
Миссик
- ДССценарист
Джейсон
Смилович
- ДБПродюсер
Джейн
Барклай
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- Продюсер
А.Дж.
Дикс
- КРПродюсер
Кристофер
Робертс
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОГХудожница
Одетт
Гадури
- ЭХМонтажёр
Эндрю
Хьюм
- ПСОператор
Питер
Сова
- ДРКомпозитор
Джошуа
Ральф