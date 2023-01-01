Уэс Андерсон

Биография

Весли Мортимер Велс – талантливый американский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер. Фильмы Уэса Андерсона были дважды номинированы на премию «Оскар» за лучший сценарий. Кроме этого, «звезда» может похвастаться другими престижными наградами и премиями в сфере киноискусства. Родилась знаменитость в США, штат Техас, в 1969 году. Детство мальчика не было радужным. После развода родителей он сильно переживал и, чтобы отвлечься, начал писать пьесы. И уже в возрасте 25 лет после окончания философского факультета будущая «звезда» снимает свой первый короткометражный фильм «Бутылочная ракета». Свою личную жизнь знаменитость не афиширует. На сегодняшний день у него отношения с известной художницей Джуман Малуф. Пара воспитывает общую дочь Фрею. Имя девочки взято из фильма «Смертельный шторм». Культовыми и в то же время знаковыми картинами режиссера Уэса Андерсона являются «Королевство полной луны», «Семейка Тененбаум», «Отель \"Гранд Будапешт\"». Картины отличаются особой романтикой, атмосферностью и пастельными цветами. На сегодняшний день талант и мастерство «звезды» изучают в киноакадемиях, и никто не может поверить, что этот талантливый человек – самоучка. Но его стиль узнаваем и любим миллионами ценителей качественного кинопродукта."