Фильмы
Бесподобный мистер Фокс
Актёры и съёмочная группа фильма «Бесподобный мистер Фокс»

Режиссёры

Уэс Андерсон

Wes Anderson
Режиссёр

Актёры

Джордж Клуни

George Clooney
АктёрMr. Fox
Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаMrs. Fox
Джейсон Шварцман

Jason Schwartzman
АктёрAsh
Билл Мюррей

Bill Murray
АктёрBadger
Уоллес Володарски

Wallace Wolodarsky
АктёрKylie
Эрик Чейз Андерсон

Eric Chase Anderson
АктёрKristofferson
Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрFranklin Bean
Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрRat
Оуэн Уилсон

Owen Wilson
АктёрCoach Skip
Джарвис Кокер

Jarvis Cocker
АктёрPetey

Сценаристы

Уэс Андерсон

Wes Anderson
Сценарист
Ноа Баумбак

Noah Baumbach
Сценарист
Роальд Даль

Roald Dahl
Сценарист

Продюсеры

Уэс Андерсон

Wes Anderson
Продюсер
Джереми Доусон

Jeremy Dawson
Продюсер
Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Борис Быстров

Актёр дубляжа
Олег Форостенко

Актёр дубляжа

Монтажёры

Эндрю Вайсблум

Andrew Weisblum
Монтажёр

Операторы

Тристан Оливер

Tristan Oliver
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор