Биография

Финн Уиттрок — американский актер и сценарист. Родился в Леноксе 28 октября 1984 года. Отец Финна был актером, а мать — профессором трудотерапии. В детстве он много времени проводил в театре отца, где обычно играл пажей или посыльных. Будучи подростком, Уиттрок поступил в школу искусств, а после окончил и Джульярдскую школу со степенью бакалавра изящных искусств. Тогда он постоянно играл в театре и одновременно с этим стал получать первые роли в кино. Еще в первой половине нулевых он отметился ролями в сериалах «Скорая помощь», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Детектив Раш». А после его появления в 2009 году в телесериале «Все мои дети» съемки стали для него постоянным заработком. В 2012-м Уиттрок дебютировал на Бродвее в пьесе «Смерть коммивояжера», а в 2014-м к нему пришла известность и в качестве киноактера — после ролей в фильмах «Обычное сердце», «Несломленный» и «Ной». Сейчас Финн Уиттрок активно продолжает сниматься в кино. На его счету за последние годы — роли в полнометражных фильмах «Сон в летнюю ночь», «Ла-Ла Ленд», «Происхождение» и «Глубокие воды» и нескольких сезонах телесериала «Американская история ужасов». При этом Уиттрок продолжает играть на Бродвее и регулярно получает награды за свою актерскую игру как на сцене, так и на экране.