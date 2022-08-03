Всегда верен
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Всегда верен

Всегда верен (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.52019, Semper Fi
Боевик, Триллер99 мин18+

О фильме

Кэл гордо носит звание офицера полиции и привык всe делать по правилам. Однажды во время потасовки в баре, его младший брат Ойстер случайно совершает убийство. Кэл осознаeт, что закон не всегда оказывается справедлив. Он решает вытащить Ойстера из тюрьмы, разработав план по его освобождению.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Всегда верен»