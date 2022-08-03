Всегда верен (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Кэл гордо носит звание офицера полиции и привык всe делать по правилам. Однажды во время потасовки в баре, его младший брат Ойстер случайно совершает убийство. Кэл осознаeт, что закон не всегда оказывается справедлив. Он решает вытащить Ойстера из тюрьмы, разработав план по его освобождению.

