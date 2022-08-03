Всегда верен (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
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Боевик, Триллер99 мин18+
О фильме
Кэл гордо носит звание офицера полиции и привык всe делать по правилам. Однажды во время потасовки в баре, его младший брат Ойстер случайно совершает убийство. Кэл осознаeт, что закон не всегда оказывается справедлив. Он решает вытащить Ойстера из тюрьмы, разработав план по его освобождению.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Генри
Алекс Рубин
- Актёр
Джай
Кортни
- Актёр
Нат
Вулф
- Актёр
Финн
Уиттрок
- Актёр
Артуро
Кастро
- Актёр
Бо
Напп
- Актриса
Лейтон
Мистер
- ЛЭАктёр
Лэнс
Э. Николс
- ДРАктёр
Дэйн
Родс
- РМАктёр
Роб
Мелло
- РХАктриса
Рэйчел
Хендрикс
- ШМСценарист
Шон
Мулин
- Сценарист
Генри
Алекс Рубин
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- КМПродюсер
Карина
Миллер
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- ДДОператор
Дэвид
Девлин