Биография

Лэнс Э. Николс – актер. Родился в 1955 году. Мечтал стать врачом. Поступил на медицинское отделение университета Нового Орлеана, однако науки скоро наскучили студенту. Нашел себя, выучившись на актера. Решил продолжить обучение в аспирантуре отделения драмы, но быстро заработать на оплату курса не удалось. Немного поработав на разгрузке трейлеров, молодой актер перебирается в Голливуд и посещает кастинги. Первая роль Николса сыграна в короткометражке 1979 года «Жертва». Работы мало. Лишь через четыре года артиста берут в сериал «Дай мне перерыв» на роль вампира. Еще два года ушло на получение небольшой роли в эпизоде «Туфли мертвой женщины» сериала «Сумеречная зона». Упорство дает плоды: дальнейшая карьера артиста развивается активно. Он становится «кадровым» актером сериалов, ежегодно снимаясь в нескольких проектах. Вместе с женой открывает актерскую школу с отделениями в Лос-Анджелесе и Новом Орлеане. Известным становится лишь в 2008 году после участия в съемках «Загадочной истории Бенджамина Баттона». В фильме Николс играет проповедника. За 40 лет работы актер исполнил более 200 ролей. Пик его востребованности приходится на последние годы.