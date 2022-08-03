Демоны Джун (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Безобидная с виду сирота переезжает к приемной семье, однако новые родители не подозревают, что внутри нее живет зло. Фильм «Демоны Джун» — мистический хоррор с Каспером Ван Дином в духе «Кэрри».
На первый взгляд Джун может показаться обычной сиротой, но девочка скрывает страшный секрет: стоит ей разозлиться, как наружу вырывается демоническая сила, уничтожающая все вокруг. После инцидента с прошлыми приемными родителями Джун переводят в новый дом в надежде, что любовь и понимание сведут на нет влияние зла. Однако семья Андерсонов оказывается не готова к подобному испытанию, и теперь супругам грозит смертельная опасность.
Смогут ли они помешать пришествию зла, вы узнаете из хоррора «Демоны Джун» (2014) в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ЛГРежиссёр
Л.
Густаво Купер
- КБАктриса
Кеннеди
Брайс
- ВПАктриса
Виктория
Прэтт
- ЭДАктёр
Эдди
Джемисон
- ЛЭАктёр
Лэнс
Э. Николс
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- СХАктриса
Синди
Хоган
- КУАктёр
Кевин
Уилл
- ТГАктриса
Теодора
Грис
- ЧГАктёр
Чад
Грэхэм
- ДБАктриса
Джульетт
Бивен
- ШЙСценарист
Шэрон
Й. Кобб
- ЛГСценарист
Л.
Густаво Купер
- ЛГПродюсер
Л.
Густаво Купер
- ДФПродюсер
Джеймс
Флер
- ЖФПродюсер
Жаклин
Фриско
- ГГПродюсер
Грегор
Габсбург
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- СЭХудожница
Сандра
Элгуд
- ДБКомпозитор
Джульетт
Бивен
- ШБКомпозитор
Шон
Беван