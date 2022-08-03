Демоны Джун (фильм, 2015) смотреть онлайн

Безобидная с виду сирота переезжает к приемной семье, однако новые родители не подозревают, что внутри нее живет зло. Фильм «Демоны Джун» — мистический хоррор с Каспером Ван Дином в духе «Кэрри».



На первый взгляд Джун может показаться обычной сиротой, но девочка скрывает страшный секрет: стоит ей разозлиться, как наружу вырывается демоническая сила, уничтожающая все вокруг. После инцидента с прошлыми приемными родителями Джун переводят в новый дом в надежде, что любовь и понимание сведут на нет влияние зла. Однако семья Андерсонов оказывается не готова к подобному испытанию, и теперь супругам грозит смертельная опасность.



Смогут ли они помешать пришествию зла, вы узнаете из хоррора «Демоны Джун» (2014) в онлайн-кинотеатре Wink.

