Последнее ограбление (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Последнее ограбление
7.52023, Последнее ограбление
Триллер, Драма94 мин18+

О фильме

Райану грозит тюремное заключение. Его брат с сестрой берут дело в свои руки и решают скрыться от полиции, совершив побег через всю страну. Беглецы устремляются к границе, попутно угоняя автомобили и совершая ограбления, и лишь усугубляют и так уже вышедшую из-под контроля ситуацию. Удастся ли им довести до конца свой план или побег станет последним в их жизни?

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее ограбление»