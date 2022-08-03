О фильме
Сны восьмилетнего мальчика начали оживать наяву. Не пропустите психологический хоррор, впитавший в себя мистику и атмосферу напряжения — «Сомния» (2016), смотреть онлайн на Wink.
После трагической потери сына, Джесси и Марк решают удочерить маленького Коди, мальчика, который боится засыпать. Вскоре они понимают, что его страхи имеют веские основания: сны Коди — это не просто фантазии. Его сны, как самые красивые, так и самые страшные, начинают оживать в реальности, и новая семья оказывается в ловушке его подсознания. Чтобы спасти себя и мальчика, Джесси и Марк должны разгадать тайны его прошлого.
Смотреть «Сомния» (2016) можно в онлайн-кинотеатре Wink. Для полного погружения рекомендуется смотреть ночью — этот фильм заставит увидеть сны по-новому.
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Флэнаган
- Актриса
Кейт
Босворт
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- Актёр
Томас
Джейн
- Актриса
Аннабет
Гиш
- ТБАктёр
Тофер
Буске
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- ДКАктёр
Джей
Карнс
- ЛЭАктёр
Лэнс
Э. Николс
- АИАктёр
Антонио
Ивэн Ромеро
- Актриса
Кайла
Дивер
- Сценарист
Майк
Флэнаган
- ДХСценарист
Джефф
Ховард
- Продюсер
Мали
Элфмэн
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АОАктриса дубляжа
Алина
Ольшанская
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЛФХудожница
Линн
Фалконер
- Монтажёр
Майк
Флэнаган
- МФОператор
Майкл
Фимоньяри
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман