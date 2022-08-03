Сны восьмилетнего мальчика начали оживать наяву. Не пропустите психологический хоррор, впитавший в себя мистику и атмосферу напряжения — «Сомния» (2016), смотреть онлайн на Wink.



После трагической потери сына, Джесси и Марк решают удочерить маленького Коди, мальчика, который боится засыпать. Вскоре они понимают, что его страхи имеют веские основания: сны Коди — это не просто фантазии. Его сны, как самые красивые, так и самые страшные, начинают оживать в реальности, и новая семья оказывается в ловушке его подсознания. Чтобы спасти себя и мальчика, Джесси и Марк должны разгадать тайны его прошлого.



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