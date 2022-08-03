Сомния
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Сомния

Сомния (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.62016, Before I Wake
Ужасы, Драма92 мин18+

О фильме

Сны восьмилетнего мальчика начали оживать наяву. Не пропустите психологический хоррор, впитавший в себя мистику и атмосферу напряжения — «Сомния» (2016), смотреть онлайн на Wink.

После трагической потери сына, Джесси и Марк решают удочерить маленького Коди, мальчика, который боится засыпать. Вскоре они понимают, что его страхи имеют веские основания: сны Коди — это не просто фантазии. Его сны, как самые красивые, так и самые страшные, начинают оживать в реальности, и новая семья оказывается в ловушке его подсознания. Чтобы спасти себя и мальчика, Джесси и Марк должны разгадать тайны его прошлого.

Смотреть «Сомния» (2016) можно в онлайн-кинотеатре Wink. Для полного погружения рекомендуется смотреть ночью — этот фильм заставит увидеть сны по-новому.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сомния»