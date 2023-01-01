Майк Флэнаган

Биография

Майк Флэнеган – режиссер, сценарист, продюсер. Создатель известных фильмов ужасов «Отсутствие», «Сомния», «Тишина», «Доктор Сон», а также сериала «Призраки дома на холме». Будущий режиссер родился в 1978 г. в Салеме штата Массачусетс. Его отец – сотрудник береговой охраны США. Интерес к теме ужасов зародился у мальчика еще в детстве. Высшее образование юноша получал в Мэриленде. Окончив университет Тоусона, он получил степень магистра на театральном отделении и степень бакалавра по электронным СМИ. Первые фильмы Майка Флэнегана были сняты в жанре мелодрамы в студенческие годы. Позже он посчитал их не пригодными для показа. Свою дебютную работу режиссер представил на суд зрителей в 2003 г. Это была картина «Призраки Гамильтон-стрит». Затем он начал работать над лентой «Окулус», но из-за отсутствия финансовых средств решил сократить фильм и сделал его короткометражным. Лента вызвала интерес у продюсеров, но полнометражный проект финансировать никто не хотел. В 2011 г. вышел фильм «Отсутствие», который был снят в собственной квартире и выпущен для домашнего просмотра на потоковом вещании компании Netflix. Успех ленты подарил режиссеру возможность снять полную версию «Окулуса». Затем появились картины «Сомния», «Уиджи. Проклятие доски дьявола», «Тишина». В 2018 г. Майк Флэнеган в роли сценариста, продюсера, редактора и режиссера представил сериал «Призраки дома на холме», который выпустила компания Netflix.