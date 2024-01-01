«Жизнь Чака» (2024) — фантастическая драма от режиссера «Падение дома Ашеров» и «Доктор Сон». Экранизация одноименной новеллы Стивена Кинга. В главной роли — Том Хиддлстон, тот самый Локи из Marvel.



Фильм разделен на три акта, рассказанных в обратном порядке. Он начинается с постапокалиптической главы: мир рушится под землетрясениями и катастрофами, а имя Чака покрывает билборды и объявления, хотя никто его не знает. Во втором акте взрослый Чак, несмотря ни на что, радуется жизни и танцует прямо на улицах, радуясь каждому мигу. В третьем акте зритель переносится в детство героя и узнает о его травмах, мечтах и трудностях. Но в какой из этих частей станет ясно, кто этот Чак? Почему его имя на каждом билборде? И какая она — жизнь Чака?



Фильм «Жизнь Чака» — медитативная, тихая драма, исследующая память, любовь и смысл через необычный монтаж и визуальные метафоры. Это не привычный кинговский хоррор, а фантастическая история, раскрывающая еще один талант Кинга: к достоверным и трогательным драмам. «Жизнь Чака», фильм, смотреть можно в кинотеатре — купить билет можно через сервис «Яндекс. Афиша».



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