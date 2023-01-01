Биография

Марк Хэмилл — американский актер и сценарист, который прославился благодаря роли Люка Скайуокера в культовой киносаге «Звездные войны». Родился в городе Окленд 25 сентября 1951 года. Уже в школьные годы начал проявлять живой интерес к актерскому мастерству, а его дебют состоялся после неожиданного выхода на сцену, когда он заменил заболевшего товарища в театральной постановке. После завершения учебы он поступил в театральный колледж, а затем начал свою карьеру на телевидении, сыграв в «Шоу Билла Косби». В 1977 году Марк Хэмилл стал обладателем одной из самых знаковых ролей в истории кино, исполнив Люка Скайуокера в «Звездных войнах», что стало значимым поворотным моментом в его карьере и обеспечило международное признание. Хэмилл не останавливался на достигнутом и стремился продемонстрировать свои таланты в различных жанрах. Он сыграл в таких картинах, как «Лето в поисках „Корвета“», военной драме «Большая красная единица», триллере «Ночной попутчик» и фильме «Поверженные», а также принял участие в мюзикле «Ночь, когда погасли огни в Джорджии». Помимо своих киноролей, активно занимался озвучиванием, зарекомендовав себя как один из самых влиятельных актеров озвучки своего поколения. Его работа началась в 1990-х годах с «Бэтмен: Мультсериал» и стала настолько знаковой, что он продолжал озвучивать своего персонажа в последующих анимационных проектах и видеоиграх. В общей сложности его вклад в озвучивание насчитывает более двухсот мультфильмов. В 2018 году его выдающиеся достижения в киноиндустрии были отмечены открытием звезды на Аллее славы Голливуда, что еще раз подтвердило статус Хэмилла как важной и влиятельной фигуры в мире кинематографа и анимации.