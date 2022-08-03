Детские игры (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Милая и добрая игрушка превращается в монстра. Ремейк культового хоррора об ожившей кукле.
Энди — нелюдимый мальчик; он плохо слышит, и ему трудно общаться со сверстниками. Чтобы помочь сыну, его мама Карен покупает супер-куклу, сделанную по последнему слову техники. Это чудо-изобретение должно стать для Энди настоящим другом, а заодно и помощником в домашних делах. Только ни мама, ни Энди не знают, что создатель этой куклы из злости к своему боссу перепрограммировал ее настройки. Так поначалу дружелюбная игрушка вдруг начинает нападать на людей, защищая своего владельца. Мальчик пытается предупредить взрослых, что в кукле кроется настоящее зло, но никто ему не верит...
Сможет ли Энди остановить страшную куклу? Гэбриел Бейтман и Обри Плаза в леденящем душу ужастике «Детские игры» — фильм 2019 года ждет вас онлайн на Wink.
Рейтинг
- ЛКРежиссёр
Ларс
Клевберг
- ГБАктёр
Гэбриел
Бейтман
- Актриса
Обри
Плаза
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- Актёр
Марк
Хэмилл
- Актёр
Тим
Мэтисон
- МКАктёр
Марлон
Казади
- БКАктриса
Беатрис
Китсос
- ТКАктёр
Тай
Консильо
- ДЛАктёр
Дэвид
Льюис
- ТРАктёр
Трент
Редекоп
- ТБСценарист
Тайлер
Бертон Смит
- ДЛСценарист
Джон
Лафия
- ТХСценарист
Том
Холланд
- ДМСценарист
Дон
Манчини
- СГПродюсер
Сет
Грэм-Смит
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- БУОператор
Брендан
Уэгама
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири