Детские игры
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Детские игры (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.12019, Child's Play
Ужасы86 мин18+

О фильме

Милая и добрая игрушка превращается в монстра. Ремейк культового хоррора об ожившей кукле.

Энди — нелюдимый мальчик; он плохо слышит, и ему трудно общаться со сверстниками. Чтобы помочь сыну, его мама Карен покупает супер-куклу, сделанную по последнему слову техники. Это чудо-изобретение должно стать для Энди настоящим другом, а заодно и помощником в домашних делах. Только ни мама, ни Энди не знают, что создатель этой куклы из злости к своему боссу перепрограммировал ее настройки. Так поначалу дружелюбная игрушка вдруг начинает нападать на людей, защищая своего владельца. Мальчик пытается предупредить взрослых, что в кукле кроется настоящее зло, но никто ему не верит...

Сможет ли Энди остановить страшную куклу? Гэбриел Бейтман и Обри Плаза в леденящем душу ужастике «Детские игры» — фильм 2019 года ждет вас онлайн на Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детские игры»