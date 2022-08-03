Детские игры (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Милая и добрая игрушка превращается в монстра. Ремейк культового хоррора об ожившей кукле.



Энди — нелюдимый мальчик; он плохо слышит, и ему трудно общаться со сверстниками. Чтобы помочь сыну, его мама Карен покупает супер-куклу, сделанную по последнему слову техники. Это чудо-изобретение должно стать для Энди настоящим другом, а заодно и помощником в домашних делах. Только ни мама, ни Энди не знают, что создатель этой куклы из злости к своему боссу перепрограммировал ее настройки. Так поначалу дружелюбная игрушка вдруг начинает нападать на людей, защищая своего владельца. Мальчик пытается предупредить взрослых, что в кукле кроется настоящее зло, но никто ему не верит...



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