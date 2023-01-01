Биография

Тим Мэтисон — актер, продюсер и режиссер. Имеет троих детей, свободно говорит на французском. Широкую известность получил после съемок в комедийных картинах «Твои, мои и наши», «История о нас» и в фильме ужасов «Иногда они возвращаются». Будущий актер родился в 1947 году в Глендейле. Окончив школу, прошел военную подготовку в Морской пехоте США. Первую роль Тим Мэтисон сыграл в возрасте 13 лет. Его дебютной работой стал сериал «Юный Самсон и Голиаф», однако после успешного начала карьеры он долгое время не появлялся на экранах и не участвовал в телепроектах. В 1968 году актер снялся в фильме «Твои, мои и наши», затем последовали роли в сериалах «Комната 222», «Бонанца», «Кунг-фу». В 1973 году зрители увидели Тима Мэтисона в фильме «Высшая сила». Главных героев он сыграл в картинах «Немного секса», «Иногда они возвращаются». Его известными режиссерскими работами являются фильмы «Заживо погребенный 2», «Матрица: Угроза», «Лас-Вегас», а также некоторые серии проектов «Без следа», «Мыслить, как преступник», «Форс-мажоры». Совместить работу режиссера и продюсера Мэтисону удалось в работе над лентами «Офицерский проступок», «Детектив Раш» и «Пропащая Августа».