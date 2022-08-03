Король вечеринок (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
8.92001, Van Wilder
Мелодрама, Комедия90 мин18+
О фильме
Вэн Уайлдер — вечный второгодник, который не желает покидать стены колледжа, где чувствует себя настоящим авторитетом. О вечеринках, которые устраивает парень ходят легенды. Однажды Вэн влюбляется в журналистку студгазеты, которая пишет статью о нем. Готов ли он взяться за ум ради девушки?
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Уолт
Бекер
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- ТРАктриса
Тара
Рид
- Актёр
Тим
Мэтисон
- КПАктёр
Кэл
Пенн
- ТХАктёр
Тек
Холмс
- ДКАктёр
Дэниэл
Косгроув
- ДРАктёр
Дион
Ричмонд
- АБАктёр
Алекс
Барнс
- ЭРАктриса
Эмили
Разерфорд
- ПГАктёр
Пол
Глисон
- БГСценарист
Брент
Голдберг
- ДВСценарист
Дэвид
Вагнер
- Продюсер
Питер
Абрамс
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- ЭППродюсер
Эндрю
Панай
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АСХудожница
Алексис
Скотт
- ДМХудожница
Джилл
МакГроу
- ДММонтажёр
Дэннис
М. Хилл
- ДРОператор
Джеймс
Р. Багдонас
- ДНКомпозитор
Дэвид
Нессим Лоуренс