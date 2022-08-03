Король вечеринок
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Король вечеринок

Король вечеринок (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

8.92001, Van Wilder
Мелодрама, Комедия90 мин18+

О фильме

Вэн Уайлдер — вечный второгодник, который не желает покидать стены колледжа, где чувствует себя настоящим авторитетом. О вечеринках, которые устраивает парень ходят легенды. Однажды Вэн влюбляется в журналистку студгазеты, которая пишет статью о нем. Готов ли он взяться за ум ради девушки?

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король вечеринок»