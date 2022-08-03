Король вечеринок (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Вэн Уайлдер — вечный второгодник, который не желает покидать стены колледжа, где чувствует себя настоящим авторитетом. О вечеринках, которые устраивает парень ходят легенды. Однажды Вэн влюбляется в журналистку студгазеты, которая пишет статью о нем. Готов ли он взяться за ум ради девушки?

