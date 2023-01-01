Биография

Кэл Пенн – актер, продюсер и до недавнего времени политик. Он прославился благодаря своим ролям в сериалах, а в 2009 году стал членом команды Обамы. Настоящее имя Кэла – Кальпен Суреш Моди. Он родился в городе Монтклэр, в семье иммигрантов-гуджаратцев. Его отец трудился инженером, а мать работала на парфюмерную компанию. Больше о семье Кэла практически ничего не известно: он не любит делиться подробностями личной жизни с прессой. Во время работы в Белом доме политик стал еще тщательнее следить за своей информационной безопасностью. Вернувшись в шоу-бизнес и занявшись созданием собственной телепередачи, Кэл не изменил привычкам. Карьеру Пэнна в кинематографе можно назвать успешной. Талантливый молодой актер, получивший профессиональное образование и отличающийся яркой внешностью, довольно быстро получил дебютную роль на TV. Первый фильм Кэла Пэнна – «Express: Aisle to Glory» – был тепло встречен критиками. Далее начинающий артист принял участие еще в нескольких проектах. Среди ярких ролей Кэла Пэнна – Хант из «Баффи» и Бадди из «Спин Сити». Лучше всего актер запомнился по роли Картнера в сериале «Доктор Хаус».