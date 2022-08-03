Риф. Новые приключения (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

У рыбки Алекса не самая престижная в подводном мире профессия. Он — уборщик на коралловом рифе. Однажды на своем объекте Алекс замечает образование черной жижи и сообщает согражданам об опасности. Но никто, включая короля, не желает слушать простого работягу. Что предпримет смелая рыбка?

