Риф. Новые приключения
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Риф. Новые приключения

Риф. Новые приключения (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.72019, Go Fish
Мультфильм, Приключения71 мин0+

О фильме

У рыбки Алекса не самая престижная в подводном мире профессия. Он — уборщик на коралловом рифе. Однажды на своем объекте Алекс замечает образование черной жижи и сообщает согражданам об опасности. Но никто, включая короля, не желает слушать простого работягу. Что предпримет смелая рыбка?

Страна
США
Жанр
Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
3.7 IMDb