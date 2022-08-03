Риф. Новые приключения (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.72019, Go Fish
Мультфильм, Приключения71 мин0+
О фильме
У рыбки Алекса не самая престижная в подводном мире профессия. Он — уборщик на коралловом рифе. Однажды на своем объекте Алекс замечает образование черной жижи и сообщает согражданам об опасности. Но никто, включая короля, не желает слушать простого работягу. Что предпримет смелая рыбка?
СтранаСША
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ШПРежиссёр
Шон
Патрик О’Рейли
- КБАктриса
Кэтлин
Барр
- ЭДАктёр
Элайджа
Дхавван
- Актриса
Джастин
Эзарик
- Актёр
Джофф
Густафссон
- Актёр
Марк
Хэмилл
- АМАктриса
Азия
Матту
- СМАктёр
Скотт
МакНил
- ДМАктёр
Дэвид
Милчард
- ХОАктриса
Хармони
О’Рейли
- КОАктёр
Кифер
О’Рейли
- ШПСценарист
Шон
Патрик О’Рейли
- МОПродюсер
Мишель
О’Рейли
- ШППродюсер
Шон
Патрик О’Рейли
- ДШКомпозитор
Джордж
Штрейхер