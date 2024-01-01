За гранью З/Л/А
Wink
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За гранью З/Л/А
6.02024, За гранью З/Л/А
Ужасы109 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

За гранью З/Л/А (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Разоблачители фейков об НЛО рассказывают историю бесследно пропавшего мужчины, оставившего две видеокассеты; вооружённый отряд борцов с монстрами вламывается в дом похитителя младенцев; папарацци следят за новой болливудской звездой; собравшаяся прыгать с парашютом компания оказывается в эпицентре инопланетного вторжения; активисты проникают в дом подозрительной хозяйки гостиницы для собак; девушка собирает свидетельства видевших странные огни в небе над пустыней и сама обнаруживает внеземной объект.

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Информация

Страна
США
Жанры
Ужасы

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Актёры и съёмочная группа фильма «За гранью З/Л/А»

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