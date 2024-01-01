За гранью З/Л/А (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Разоблачители фейков об НЛО рассказывают историю бесследно пропавшего мужчины, оставившего две видеокассеты; вооружённый отряд борцов с монстрами вламывается в дом похитителя младенцев; папарацци следят за нов�ой болливудской звездой; собравшаяся прыгать с парашютом компания оказывается в эпицентре инопланетного вторжения; активисты проникают в дом подозрительной хозяйки гостиницы для собак; девушка собирает свидетельства видевших странные огни в небе над пустыней и сама обнаруживает внеземной объект.
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Информация
Рейтинг
- ДЧРежиссёр
Джей
Чил
- ДДРежиссёр
Джордан
Дауни
- КЛРежиссёр
Кристиан
Лонг
- Режиссёр
Джастин
Лонг
- ДМРежиссёр
Джастин
Мартинес
- КСРежиссёр
Кейт
Сигел
- ТДАктёр
Тревор
Дау
- МХАктёр
Митч
Хоровиц
- НПАктёр
Нико
Пюрингер
- ТХАктёр
Том
Хэллум
- ДСАктёр
Джеймс
С. Бёрнс
- ДААктриса
Джолин
Андерсен
- ФААктёр
Филлип
Андре Ботельо
- МДАктёр
Майкл
Дж. Силафф
- ИДСценарист
Ивэн
Диксон
- ДДСценарист
Джордан
Дауни
- Сценарист
Майк
Флэнаган
- КЛСценарист
Кристиан
Лонг
- Сценарист
Джастин
Лонг
- ДМСценарист
Джастин
Мартинес
- КССценарист
Кевин
Стюарт
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- ВАПродюсер
Вишеш
Агравал
- АБПродюсер
Адам
Бурстин
- Продюсер
Рой
Ли
- БРПродюсер
Брайан
Робертсон
- Продюсер
Стивен
Шнайдер
- ДЧМонтажёр
Джей
Чил
- ДДМонтажёр
Джордан
Дауни
- ТНМонтажёр
Том
Ньюэлл
- АЧОператор
Александр
Чинники
- МРОператор
Майкл
Роберт МакЛафлин
- КСОператор
Кевин
Стюарт
- ДЧКомпозитор
Джей
Чил
- НСКомпозитор
Ник
Сул