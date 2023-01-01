Биография

Стивен Шнайдер — продюсер, кинокритик, актер. Родился в 1974 году. Учился в Гарварде. Степень магистра философии получил в лондонском университете. Завершил образование обучением в школе искусств Нью-Йоркского университета. Публиковал в прессе критические обзоры кинопродукции, редактировал книги о кинопроизводстве. Почувствовав желание включиться в кинематографический процесс, переехал в Лос-Анджелес и предложил свои услуги компании Blumhouse Productions. Первый опыт продюсирования получил на съемках низкобюджетного фильма ужасов «Паранормальное явление». Фильм, на производство которого ушло 15 тысяч, собрал кассу в 193 миллиона долларов! Продюсер получил повышение и продолжил работу над продолжениями картины. С тех пор фильмы Шнайдера большей частью относятся к остросюжетному жанру. В 2011 году он снялся в маленькой роли комедийного сериала «Счастливый конец», но более к актерской практике не возвращался. В 2016-м Шнайдер продюсирует фильм Шьямалана «Сплит», а в 2018 участвует в съемках ленты «Стекло» того же режиссера. Сейчас продюсер работает над фильмом «Кладбище домашних животных» — экранизации одноименной повести Стивена Кинга.