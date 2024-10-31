Полночь с дьяволом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Тематический выпуск ток-шоу, посвященный Хэллоуину, превращается в настоящий кошмар, когда происходящий в эфире сеанс экзорцизма перестает быть всего лишь развлечением. Изобретательный хоррор «Полночь с дьяволом» — фильм, ставший вирусным хитом среди любителей жанра.



1977 год. Джек Делрой, ведущий известного, но уступающего конкурентам ток-шоу «Ночные совы», пытается затащить свое детище на вершины рейтингов. Раз за разом он проигрывает сверхпопулярной передаче Джонни Карсона, но в этом году традиционный выпуск «Ночных сов» под Хэллоуин будет особенным. Среди гостей — медиум, угадывающий факты из жизни зрителей, и скептик, пытающийся раскрыть его обман. Кроме того, звездный парапсихолог проведет интервью с девочкой по имени Лилли. Она — единственная выжившая участница сатанинского культа, остальные члены которого совершили самоубийство. Делрой надеется, что разговор с Лилли, которая предположительно одержима дьяволом, поднимет рейтинги до небес. Однако по ходу эфира становится понятно, что не все участники доживут до финальных титров.



