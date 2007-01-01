Жизнь задом наперед
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Жизнь задом наперед

Жизнь задом наперед (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.72007, Stuart: A Life Backwards
Драмы88 мин18+
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Сюжет

Фильм-биография Дэвида Эттвуда о Стюарте Шортере. Его жизнь описывается в обратном направлении, чтобы показать, как общество превратило "доброго и заботливого мальчика" в наркомана и инвалида. Том Харди назвал фильм своей лучшей работой в кино, после которой он стал сниматься исключительно ради удовольствия.
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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

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