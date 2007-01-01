Жизнь задом наперед (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, Stuart: A Life Backwards
Драмы88 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Сюжет
Фильм-биография Дэвида Эттвуда о Стюарте Шортере. Его жизнь описывается в обратном направлении, чтобы показать, как общество превратило "доброго и заботливого мальчика" в наркомана и инвалида. Том Харди назвал фильм своей лучшей работой в кино, после которой он стал сниматься исключительно ради удовольствия.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДЭРежиссёр
Дэвид
Эттвуд
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- НДАктриса
Никола
Даффетт
- ККАктриса
Клер-Луис
Кордуэлл
- ЭДАктриса
Эдна
Доре
- КНАктриса
Кэндис
Нергаард
- ДМАктриса
Джоэнна
Мод
- ТСАктёр
Тревор
Селлерс
- ББАктриса
Барбара
Барнс
- ХААктёр
Хью
Армстронг
- АМСценарист
Александр
Мастерс
- ПХПродюсер
Пиппа
Харрис
- ДГПродюсер
Джули
Гарднер
- ДЛХудожница
Джастин
Люкстон
- УБОператор
Ульф
Брантос
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн