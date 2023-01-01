Биография

Талантливая английская актриса Джанет Мактир родилась в 5 августа 1961 года в Англии, портовом городе Ньюкасл. Прежде всего, это театральная актриса, которая закончила престижную Королевскую академию драматических искусств, после которой работала как в театре, так и на британском телевидении с 1985 года. У себя на родине известна не только как драматическая актриса, но и как сценарист и кинопродюсер. Для российских зрителей известна актриса Джанет Мактир по фильму «Грозовой перевал», совместно британо-американской драматической картине 1992 года. Пьеса «Кукольный дом» 1996 года с участием актрисы пережила несколько постановок, в том числе на Бродвее. Актриса получила премию «Тонни». В 1999 году на кинофестивале Сандерс удостаивается специального приза в номинации «Драматический фильм» за роль Мэри Джо Уокер. Для фанатов актрисы Джанет Мактри роль Камиллы Трейнор в ленте «До встречи с тобой» является культовой. Фильмография актрисы насчитывает 61 роль. Как сценарист она прославилась всего одним фильмом – «Предназначенный», как продюсер сняла ленту «Покрась это черным». Обе работы имели признание общественности. Актриса имеет не только несколько престижных кинонаград, но и звание офицера ордена Британской империи, который ей был присвоен в 2008 году за творчество.