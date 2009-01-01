Навстречу шторму (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.32009, Into the Storm
Драмы, Триллеры94 мин18+
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Сюжет
Взгляд на жизнь и карьеру премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в конце Второй мировой войны.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ТОРежиссёр
Тадеус
О’Салливан
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Джанет
Мактир
- Актёр
Иэн
Глен
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- ЛКАктёр
Лен
Кариу
- Актёр
Алексей
Петренко
- ДСАктёр
Дональд
Самптер
- КМАктёр
Клив
Мантл
- ЭСАктёр
Эдриан
Скарборо
- ДШАктёр
Джек
Шепард
- ХУСценарист
Хью
Уайтмор
- ФДПродюсер
Фрэнк
Дульгер
- ТСПродюсер
Трэйси
Скоффилд
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- ЙУХудожник
Йен
Уитэйкер
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- ХГКомпозитор
Ховард
Гудолл