Навстречу шторму
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Навстречу шторму

Навстречу шторму (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.32009, Into the Storm
Драмы, Триллеры94 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Сюжет

Взгляд на жизнь и карьеру премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в конце Второй мировой войны.
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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Навстречу шторму»

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