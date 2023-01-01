Биография

Англо-американский продюсер и знаменитый актер Дэвид Ойелоуо родился 1 апреля 1976. В 2014 г. основал собственную независимую продюсерскую компанию Yoruba Saxon Productions, которая сопродюсировала фильмы «Соловей», «Пленник», «Пять ночей в штате Мэн». Родился будущий кинодеятель в Оксфордшир, Англия, в семье нигерийских родителей. Отец был родом из штата Ойо, Западная Нигерия, мама – из штата Эдо, Южная Нигерия. Воспитан как баптист. Рос в Тутинг-Беке, Южный Лондон, до шести лет. Обучался в «школе-интернате в стиле милитари». Говорят, что у него 8 вторых имен, среди которых «Анимамома», «Чуквуди» и «Ойерогба». Во время учебы в театральном колледже учитель предложил ему стать актером. Поступил на курс актерского мастерства в Лондонской академии музыки и драматического искусства (LAMDA). Закончил трехлетнее обучение в 1998 г. Работал в молодежном театре. Начал сценическую карьеру в 1999 г. Самая заметная роль Дэвида Ойелоуо – роль Мартина Лютера Кинга младшего в драме 2014 г. «Сельма». Сегодня телезрители имеют возможность увидеть Дэвида Ойелоуо в фильмах «Соединенное Королевство» (2016) и «Королеве Катве» (2016 г.). Он играл роли 2-го плана в к/ф «Восстание планеты обезьян» (2011 г.), «Линкольн» (2012 г.), «Джек Ричер» (2012 г.).