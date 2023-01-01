Пять дней
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Пять дней

Пять дней (сериал, 2007) смотреть онлайн

7.52007, Five Days 1 сезон
Триллеры, Мини-сериалы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лиан с двумя детьми отправилась навестить дедушку, по дороге они остановились купить цветы и женщина исчезла, дети отправились искать маму и тоже исчезли. Начинается полицейское расследование, которое оказывается в центре внимания всех СМИ и превращается в драму, за которой напряженно следит вся страна... Также доступная английская звуковая дорожка. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять дней»

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