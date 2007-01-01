Пять дней (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.52007, Five Days
Триллер, Детектив18+
Лиан с двумя детьми отправилась навестить дедушку, по дороге они остановились купить цветы и женщина исчезла, дети отправились искать маму и тоже исчезли. Начинается полицейское расследование, которое оказывается в центре внимания всех СМИ и превращается в драму, за которой напряженно следит вся страна... Также доступная английская звуковая дорожка.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ОБРежиссёр
Отто
Батхёрст
- ТХРежиссёр
Тоби
Хэйнс
- Режиссёр
Питер
Хор
- Режиссёр
Саймон
Кёртис
- СДАктриса
Сюранна
Джоунс
- ЛМАктёр
Ли
Мэсси
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- МБАктриса
Мишель
Боннар
- ЭРАктриса
Энн
Рейд
- ТЭАктриса
Тайлер
Энтони
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- ССАктриса
Сара
Смарт
- Актёр
Бернард
Хилл
- ГХСценарист
Гвинет
Хьюз
- ХСПродюсер
Хилари
Сэлмон
- КСПродюсер
Кэролайн
Скиннер
- КАПродюсер
Кари
Антолис
- ДСХудожник
Джон
Стивенсон
- АПХудожница
Анна
Притчард
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- СПОператор
Стефан
Перссон
- МФКомпозитор
Магнус
Файнс