Пять дней (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Лиан с двумя детьми отправилась навестить дедушку, по дороге они остановились купить цветы и женщина исчезла, дети отправились искать маму и тоже исчезли. Начинается полицейское расследование, которое оказывается в центре внимания всех СМИ и превращается в драму, за которой напряженно следит вся страна... Также доступная английская звуковая дорожка.



