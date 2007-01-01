Пять дней. Серия 5
Пять дней (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.52007, Five Days
Триллер, Детектив18+
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лиан с двумя детьми отправилась навестить дедушку, по дороге они остановились купить цветы и женщина исчезла, дети отправились искать маму и тоже исчезли. Начинается полицейское расследование, которое оказывается в центре внимания всех СМИ и превращается в драму, за которой напряженно следит вся страна... Также доступная английская звуковая дорожка.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

