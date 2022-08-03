Лиан с двумя детьми отправилась навестить дедушку, по дороге они остановились купить цветы и женщина исчезла, дети отправились искать маму и тоже исчезли. Начинается полицейское расследование, которое оказывается в центре внимания всех СМИ и превращается в драму, за которой напряженно следит вся страна... Также доступная английская звуковая дорожка.

