Предшественница (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Одинокая женщина снимает дом с загадочным прошлым. Психологический триллер от режиссера «Касл-Рока» и «Убивая Еву».



Эксцентричный архитектор предлагает в аренду роскошный дом в престижном районе. Для того чтобы заселиться, потенциальные жильцы должны заполнить анкету и пройти собеседование с хозяином. В этом конкурсе принимает участие молодая женщина по имени Джейн, которая стремится начать новую жизнь после потери своего ребенка. Постепенно новая хозяйка дома начинает замечать странные вещи, связанные с предыдущей съемщицей. Девушку звали Эмма, и она погибла, упав с лестницы, ведущей на второй этаж. Чтобы раскрыть тайну смерти своей предшественницы, Джейн сближается с архитектором и узнает ужасную правду.



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