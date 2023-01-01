Предшественница (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Одинокая женщина снимает дом с загадочным прошлым. Психологический триллер от режиссера «Касл-Рока» и «Убивая Еву».
Эксцентричный архитектор предлагает в аренду роскошный дом в престижном районе. Для того чтобы заселиться, потенциальные жильцы должны заполнить анкету и пройти собеседование с хозяином. В этом конкурсе принимает участие молодая женщина по имени Джейн, которая стремится начать новую жизнь после потери своего ребенка. Постепенно новая хозяйка дома начинает замечать странные вещи, связанные с предыдущей съемщицей. Девушку звали Эмма, и она погибла, упав с лестницы, ведущей на второй этаж. Чтобы раскрыть тайну смерти своей предшественницы, Джейн сближается с архитектором и узнает ужасную правду.
Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить драматический триллер «Предшественница». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на нашем видеосервисе! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Предшественница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвуч�ке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
- ЛБРежиссёр
Лиза
Брюльманн
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- ДПАктриса
Джессика
Пламмер
- Актёр
Бен
Харди
- ИКАктёр
Иэн
Коннингэм
- АДАктриса
Аманда
Дрю
- МСАктёр
Марк
Стэнли
- БЭАктёр
Бен
Эддис
- КМАктриса
Кайла
Майкле
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- ПКПродюсер
Пит
Кугэн
- МСХудожник
Мэтт
Сандерс
- ЭУМонтажёр
Эндрю
Уолтон
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс