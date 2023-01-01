Предшественница
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Предшественница
8.62021, The Girl Before 1 сезон
Триллеры, Мелодрамы18+
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Предшественница (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Одинокая женщина снимает дом с загадочным прошлым. Психологический триллер от режиссера «Касл-Рока» и «Убивая Еву».

Эксцентричный архитектор предлагает в аренду роскошный дом в престижном районе. Для того чтобы заселиться, потенциальные жильцы должны заполнить анкету и пройти собеседование с хозяином. В этом конкурсе принимает участие молодая женщина по имени Джейн, которая стремится начать новую жизнь после потери своего ребенка. Постепенно новая хозяйка дома начинает замечать странные вещи, связанные с предыдущей съемщицей. Девушку звали Эмма, и она погибла, упав с лестницы, ведущей на второй этаж. Чтобы раскрыть тайну смерти своей предшественницы, Джейн сближается с архитектором и узнает ужасную правду.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb