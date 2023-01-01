Биография

Бен Харди — британский актер, продюсер. Родился в городе Борнмуте, Англия, 2 января 1991 года. Бен учился в школе «Грифон» при Английской церкви в Шерборне. Здесь он сыграл первую роль в школьной любительской экранизации «Вдали от обезумевшей толпы», которую сняла его учительница на обычную камеру. Именно с этого момента Харди заинтересовался театром. Также увлекался спортом и точными науками. Окончил Лондонскую Королевскую школу драмы и ораторского искусства со степенью бакалавра по специальности «Актерское мастерство». Играл в Театре Хэмпстеда в Лондоне. Бен Харди дебютировал в кино в сериале «Дети в беде». Стал популярным и востребованным актером после роли в телепроекте «Жители Ист-Энда», много лет выходящем на английском телевидении. В 2016 году был приглашен на роль Ангела, одного из мутантов мультивселенной Людей Икс в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». В 2017 году получил второстепенную роль в снятой по реальным событиям картине «Дело храбрых» о подвиге пожарных. В том же году сыграл одного из центральных персонажей в драме «Красавица для чудовища». В 2018-м исполнил роль одного из главных героев в биографической драме «Богемская рапсодия». В фильмографии актера также съемки в триллере «Предшественница», драме «Вуайеристы», боевике «Восстановление». Харди выступил ассоциативным продюсером мелодрамы Unicorns 2023 года и снялся там в главной роли.