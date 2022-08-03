Попадос (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Однажды в Ирландии двое бандитов по наводке своей подруги ограбили церковь. Но не поделив между собой подругу, горячие ирландские парни затеяли разборку, в результате которой всe награбленное оказалось у парочки олухов, а те решили воспользоваться неожиданной возможностью прийти к успеху.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БТРежиссёр
Барнеби
Томпсон
- Актриса
Оливия
Кук
- Актёр
Бен
Харди
- ДМАктёр
Дэрил
Маккормак
- КУАктёр
Крис
Уолли
- Актёр
Колм
Мини
- ТКАктёр
Тёрло
Конвери
- ДМАктёр
Дилан
Моран
- ОБАктриса
Оливия
Бирн
- Актёр
Алек
Болдуин
- СдАктёр
Себастьян
де Соуса
- ПТСценарист
Престон
Томпсон
- БТПродюсер
Барнеби
Томпсон
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ФТХудожник
Френсис
Тааффе
- ДДКомпозитор
Джерри
Дайвер
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс