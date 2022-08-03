Попадос
Wink
Фильмы
Попадос
7.42021, Pixie
Триллер, Комедия86 мин18+

Попадос (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Однажды в Ирландии двое бандитов по наводке своей подруги ограбили церковь. Но не поделив между собой подругу, горячие ирландские парни затеяли разборку, в результате которой всe награбленное оказалось у парочки олухов, а те решили воспользоваться неожиданной возможностью прийти к успеху.

Страна
Великобритания, США, Ирландия
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Попадос»