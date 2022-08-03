Однажды в Ирландии двое бандитов по наводке своей подруги ограбили церковь. Но не поделив между собой подругу, горячие ирландские парни затеяли разборку, в результате которой всe награбленное оказалось у парочки олухов, а те решили воспользоваться неожиданной возможностью прийти к успеху.

